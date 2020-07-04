События

10:48 04.07.2020

В ближайшее время будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Нормандском формате в Берлине

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В ближайшее время будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Нормандском формате в Берлине

В ближайшее время будет согласована повестка дня для работы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе с целью сближения позиций для проведения саммита лидеров государств Нормандского формата в Берлине.

"В ближайшее время сторонами будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в субботу по итогам встречи 3 июля в Берлине политических советников лидеров государств Нормандского формата.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 8 июля. Это было определено на предыдущем заседании ТКГ в формате видеоконференции 25 июня.

Теги: #ткг #ордло
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