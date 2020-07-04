Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

Политические советники лидеров государств-участников Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента Украины.

Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Переговоры продолжались 11 часов.