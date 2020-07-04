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08:05 04.07.2020

Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

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Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро субботы обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 4 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 21 населенный пункт в 4 областях, а именно: Киевская - 14, Донецкая - 3, Запорожская - 2 и Черновицкая – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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