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07:44 04.07.2020

В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

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В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

За истекшие сутки в Китае выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, из них три больных в активной форме и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, два "импортированы": по одному в Шанхай и провинцию Гуандун.

За предыдущие сутки были выявлены девять новых случаев заражения: пять активных и четыре бессимптомных. Из активных случаев два зарегистрированы в Пекине, три ввезены.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 545 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 925 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены шесть новых случаев заболевания, пять - в Гонконге и один - на Тайване. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 742 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 247 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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