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06:53 04.07.2020

Инспектор Слобожанской таможни предстанет перед судом за незаконную переправку людей через границу

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Обвинительный акт в отношении инспектора таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы и двух гражданских, подозреваемых в незаконной переправке людей через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), направлен в суд.

"Установлено, что 50-летний главный государственный инспектор таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Кроме указанного должностного лица, к участию в преступной схеме также были привлечены местные жители: 40-летний проводник и 37-летний водитель", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, три человека договорились с главным государственным инспектором таможенного поста о пересечении границы с Российской Федерацией. Свои "услуги" таможенник оценил в 4,5 тыс.долл. Деньги были уплачены. Когда автомобиль с тремя пассажирами, проводником и водителем ехал в направлении границы с РФ, его остановили правоохранители.

Таможенника, проводника и водителя задержали в порядке ст.208 УПК. Во время задержания инспектор пытался сломать свой мобильный телефон, чтобы уничтожить доказательства. Но правоохранители изъяли мобильный и 4,5 тыс.долл.

Уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве. Оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство - прокуратура Харьковской области.

Теги: #таможня #инспектор #харьков #украина #суд
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