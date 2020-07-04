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05:32 04.07.2020

Утвержден паспорт бюджетной программы, что позволит восстановить финансирование фильмов

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Утвержден паспорт бюджетной программы, что позволит восстановить финансирование фильмов

Министерство финансов утвердило паспорт бюджетной программы, что позволит восстановить финансирование находящихся в производстве фильмов, сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.

"Минфин утвердил паспорт бюджетной программы, который разблокирует финансирование киноиндустрии. Наконец восстановится финансирования фильмов, которые уже находятся в производстве, и станет возможным осуществление выплаты авансов победителям 13 и 14 конкурсных отборов Госкино", - написал Сушко в своем телеграм-канале.

Кроме того, с подписанием этого документа возобновится финансирование Центра Довженко, который обеспечивает сохранение национального кинонаследия и обеспечит уплату взноса в фонд Евримаж, членом которого недавно стала Украина.

Теги: #финансирование #фильмы #украина
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