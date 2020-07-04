Харьковский патрульный, подозреваемый в получении взятки и мошенничестве на 1,2 миллиона гривен, предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Харьковской области, который подозревается в получении неправомерной выгоды ( ч. 3 ст. 368 УК Украины) и мошенничестве ( ч.ч.1,2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.ч. 1,2 ст. 369 УК Украины), направлен в суд.

"В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

По данным досудебного следствия, в июле прошлого года патрульный остановил автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Данные алкотестера "Драгер" подтвердили, что водитель был пьян. Полицейский заявил, что правоохранители арестуют автомобиль и предложил "решить вопрос" за 5 тыс.грн. Через некоторое время на место происшествия прибыла мать водителя. Патрульный предложил ей уплатить 200 долларов, чтобы не изымать автомобиль ее сына. Женщина согласилась и заплатила деньги.

Тем не менее, полицейский составил протокол об админправонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вынес постановление о наложении взыскания.

Вечером этого же дня правоохранитель приехал домой к матери водителя и предложил за 400 долларов он договориться с коллегами, чтобы протокол об административном правонарушении в отношении ее сына не направляли в суд. За еще 300 долларов он обещал, "помочь", чтобы ее сына не лишили права управления автомобилем.

Спустя несколько дней правоохранитель вновь пришел к женщине и предложил ей совместный бизнес. Он сообщил, что взял в аренду автозаправку на территории одного из районов и посоветовал вложить деньги в ее развитие. Женщина согласилась, в результате чего патрульный мошенническим путем завладел ее средствами в сумме 1,2 млн.грн. Чтобы собрать такую сумму пострадавшей пришлось продать ювелирные украшения, брать займы в банках и занимать деньги у знакомых.