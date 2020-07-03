Милованов заявляет о невозможности назначения его на должность главы НБУ

Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявляет, что согласно законодательству он на данный момент не может претендовать на должность главы Национального банка Украины.

"Это невозможно. Есть закон о НБУ и Кабмине, который требует, чтобы такой человек как я после окончания срока полномочий министра должен подождать один год. Про меня можно говорить только с марта следующего года", - сказал Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, отвечая на вопрос, претендует ли он на должность главы НБУ.