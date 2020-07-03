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22:55 03.07.2020

На данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ

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На данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

"Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.

 

Теги: #шмыгаль #кандидаты #нбу #украина #глава
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