На данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

"Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.