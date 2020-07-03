События

22:08 03.07.2020

В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

2 мин читать
В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тыс. зараженных коронавирусом, и теперь в стране зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев заражения, сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений COVID-19. В последний раз в Израиле было 10 тыс. активных случаев в середине апреля.

Накануне Нетаньяху объявил, что страна вернется к серии ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.

Премьер-министр Израиля, которому самому 70 лет, призвал молодежь не навещать в ближайшее время своих пожилых родственников или хотя бы не обнимать их. Он отметил, что понимает, что ношение масок в летнюю жару раздражает всех израильтян, но это необходимость в сложившейся ситуации.

При этом в Минздраве страны заявили, что с нынешними условиями необходимо вновь отправить страну на карантин, но израильское руководство сконцентрировано на экономической ситуации после первой вспышки коронавируса и отвергает эту идею. Накануне он заверил, что правительство не собирается возвращать Израиль в герметичный карантин.

По сравнению с другими странами мира в Израиле в первую волну пандемии было не так много зараженных, этому поспособствовали быстро введенные меры безопасности. В конце мая их сняли, поскольку заражаемость стабильно пошла на спад.

Теги: #коронавирус #вспышка #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:00 03.07.2020
В Канаде количество заболевших COVID-19 превысило 104 тыс., более 8,6 тыс. человек скончались

В Канаде количество заболевших COVID-19 превысило 104 тыс., более 8,6 тыс. человек скончались

21:06 03.07.2020
Во Львове наполненность стационаров в городских больницах достигла 95% - глава городского управления здравоохранения

Во Львове наполненность стационаров в городских больницах достигла 95% - глава городского управления здравоохранения

19:09 03.07.2020
Шри-Ланку в апреле-июне не посетил ни один иностранный турист

Шри-Ланку в апреле-июне не посетил ни один иностранный турист

18:17 03.07.2020
Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран т.н. "красной зоны"

Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран т.н. "красной зоны"

18:02 03.07.2020
Супруга президента Елена Зеленская преодолела COVID-19, продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома

Супруга президента Елена Зеленская преодолела COVID-19, продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома

17:38 03.07.2020
Мэр Умани выступил против приезда хасидов в 2020 году из-за Covid-19, но хочет знать мнение жителей города

Мэр Умани выступил против приезда хасидов в 2020 году из-за Covid-19, но хочет знать мнение жителей города

17:15 03.07.2020
ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

15:14 03.07.2020
Еврокомиссия одобрила использование препарата Ремдесивир для лечения коронавируса

Еврокомиссия одобрила использование препарата Ремдесивир для лечения коронавируса

13:25 03.07.2020
Форум YES перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19

Форум YES перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19

13:22 03.07.2020
Беларусь примет все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении украинско-белорусского Третьего Форума регионов – посол Сокол

Беларусь примет все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении украинско-белорусского Третьего Форума регионов – посол Сокол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС исследовал еще три тома доказательств по делу Насирова и 41 том - по "газовому делу" Онищенко

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА