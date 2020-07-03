Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Наблюдательный совет Ситибанка (Киев) 30 июня прекратил полномочия главы набсовета Марка Луэ и назначил на его место на три года Стивена Гранта Карсона, который возглавляет в Citi регион Турция, Россия, Украина Казахстан, руководит бизнесом в странах региона Европа, Ближний Восток, Африка, где нет физического присутствия Citi, а также розничным бизнесом в регионе Европа, Ближний Восток, Африка.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на соответствующем заседании банк переизбрал на три года всех пятерых членов набсовета.

Марк Луэ был членом набсовета Ситибанка с марта 2015 года.

Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citigroup Inc.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 мая 2020 года Ситибанк по размеру общих активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.