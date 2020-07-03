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20:29 03.07.2020

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

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Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Тендер стоимостью 452 млн грн на ремонт 25 км объездной Кропивницкого по направлению в сторону Кривого Рога на трассе Н-23 "Кропивницкий - Кривой Рог – Запорожье" выиграла группа дорожно-строительных компаний RDS, сообщил соучредитель компании Юрий Шумахер информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Рабочие бригады в полном составе нами уже сформированы, и в эту субботу приступаем к строительству в полном объеме", - сказал он.

Шумахер отметил, что группа RDS, как один из крупнейших игроков на украинском дорожном рынке, понимает всю важность заявленного президентом проекта "Большая стройка", поэтому ответственно подходит к качеству и установленным срокам выполняемых работ.

В тендере с ожидаемой стоимостью 477,08 млн грн участвовали также турецкая "Онур Конструкцион Интернешнл" с лучшим предложением 452 млн 899 тыс. грн, и украино-немецкое предприятие "Автострада" с лучшим предложением 452 млн 900 тыс. грн.

Совокупный объем ремонта дороги Н-23 в Кировоградской области в этом году составляет 83 км.

Группа RDS входит в Топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на апрель 2020 года компания работала в восьми регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области – путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев – Харьков - Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Шумахер и Евгений Коновалов.

Теги: #тендер #украина #rds
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