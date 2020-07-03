События

20:21 03.07.2020

Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

1 мин читать
Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Решение властей Львова возобновить работу спортцентров, фитнес-клубов и учреждений общепита является безосновательным и нуждается в пересмотре, уверен глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в частности и в городе Львове, считаю преждевременным и безосновательным ослабление карантинных мер, принятое Львовской городской комиссией ТЭБ и ЧС. Речь идет о разрешении на работу предприятиям общественного питания, фитнес-центров и спортзалов с числом посетителей до 10 человек", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Козицкий сообщил, что направил городскому голове Львова открытое письмо, в котором требует неотложно созвать внеочередное заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы "привести решение местной комиссии в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины".

Как отмечает Козицкий, решение об усилении противоэпидемических мероприятий или же их прекращения принимают исключительно региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а решение о послаблении карантинных мер принимается на основании обращения главного санитарного врача региона.

"Но обращения о послаблении карантинных мер, а тем более, послабления мер во Льове, не было", - указывает глава Львовской ОГА.

Как сообщалось, 24 июня Львовская городская комиссия по вопросам ТЭС и ЧС разрешила работу учреждений общепита, фитнес-центров и спортклубов при условии, что они не будут принимать более 10 посетителей одновременно.

Теги: #львов #карантин #ослабление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 03.07.2020
В Харькове введен ряд ограничений в связи с ростом числа случаев COVID-19

В Харькове введен ряд ограничений в связи с ростом числа случаев COVID-19

14:28 03.07.2020
Крупные сети кинотеатров отметили низкую посещаемость в первый день работы после снятия карантинных ограничений

Крупные сети кинотеатров отметили низкую посещаемость в первый день работы после снятия карантинных ограничений

14:26 03.07.2020
Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

10:49 03.07.2020
Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

22:37 01.07.2020
Wizz Аir открыла базу во Львове

Wizz Аir открыла базу во Львове

16:46 01.07.2020
ВСУ примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно

ВСУ примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно

14:29 01.07.2020
Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

12:15 01.07.2020
Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

11:29 01.07.2020
Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

19:47 30.06.2020
В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

Директора харьковского КП и его подчиненную будут судить по делу о смерти подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА