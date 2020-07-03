Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Решение властей Львова возобновить работу спортцентров, фитнес-клубов и учреждений общепита является безосновательным и нуждается в пересмотре, уверен глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в частности и в городе Львове, считаю преждевременным и безосновательным ослабление карантинных мер, принятое Львовской городской комиссией ТЭБ и ЧС. Речь идет о разрешении на работу предприятиям общественного питания, фитнес-центров и спортзалов с числом посетителей до 10 человек", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Козицкий сообщил, что направил городскому голове Львова открытое письмо, в котором требует неотложно созвать внеочередное заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы "привести решение местной комиссии в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины".

Как отмечает Козицкий, решение об усилении противоэпидемических мероприятий или же их прекращения принимают исключительно региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а решение о послаблении карантинных мер принимается на основании обращения главного санитарного врача региона.

"Но обращения о послаблении карантинных мер, а тем более, послабления мер во Льове, не было", - указывает глава Львовской ОГА.

Как сообщалось, 24 июня Львовская городская комиссия по вопросам ТЭС и ЧС разрешила работу учреждений общепита, фитнес-центров и спортклубов при условии, что они не будут принимать более 10 посетителей одновременно.