Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Украинская судебная власть полностью оторвана от реальной жизни граждан, заявил глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили, комментируя заявление Совета судей Украины о чрезмерной радикальности его высказываний.

"В свое время, в конце 90-х годов, еще будучи членом Совета правосудия и председателем юридического комитета парламента, я добился увольнения 90% всех судей и об этом нисколько не сожалею, потому что в результате этого грузинские суды очистились от коррупции. До Украины я считал, что наша судебная реформа в Грузии не была доведена до конца, хотя к судам в Грузии было троекратно большее доверие, нежели в Украине. Естественно, грузинские суды не были высочайшего европейского стандарта, но там не было коррупции, и коррупция в судах не была глобальной проблемой для граждан страны", - написал он на своей странице в Facebook.

Украинские же суды, по мнению Саакашвили, оторваны от "реальной жизни, экономики, безопасности и благополучия обыкновенных украинцев".

"Судебная власть превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки разных финансовых кланов. Она уже очень далека от проблем простых украинцев и общественных интересов", - заявил он.

Поэтому целью Нацсовета реформ станет максимальное упрощение системы, удаление из неё коррупции или создание инструментов по её контролю, подчеркнул Саакашвили.

"И конечно обратить внимание на то, как живут сами судьи, на то, откуда у них шикарные виллы и яхты. Причем никакая процедурная демократия и иностранные европейские правила не должны им помогать в обеспечении гарантий безопасности от украинского народа", - добавил он.

Как сообщалось, Совет судей Украины в пятницу обнародовал заявление, в котором выразил возмущение заявлениями Саакашвили о новой концепции судебной реформы.

"Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - заявили в Совете.

Ранее, 30 июня, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал Саакашвили.