Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

Сотрудника офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, которая находилась в помещении, когда неизвестный бросил в него гранату, получила легкие травмы и в настоящее время госпитализирована.

"Сегодня, 3 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался… В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении", - сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины в пятницу, не уточняя название партии.

На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической и экспертной служб, уголовного блока и следственно-оперативная группа. "Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии… Полиция не делит людей по каким-либо признакам, в том числе - по политическим убеждениям. Перед законом все равны. И за это дерзкое преступление виновные понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что после проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Ранее народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что в помещение офиса Полтавской городской организации партии в пятницу бросили гранату, предположив, что это сделали "представители националистических групп". К сообщению он прикрепил видео задымленного помещения офиса. Позже политик сообщил, что жертв удалось избежать.