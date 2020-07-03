События

19:49 03.07.2020

Директора харьковского КП и его подчиненную будут судить по делу о смерти подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

1 мин читать
Директора харьковского КП и его подчиненную будут судить по делу о смерти подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

Досудебное следствие в отношении директора КП "Харьковспецстрой", депутата Харьковского горсовета Богдана Долины и начальницы участка КП, подозреваемых по делу о смерти 13-летнего мальчика, которого придавило футбольными воротами на спортплощадке в модульном городке для переселенцев, закончено.

"В суд направлено обвинительный акт в отношении депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и относительно начальницы участка коммунального предприятия - по ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 275 УК Украины (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ранее, в декабре 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении еще одного подозреваемого по этому делу - директора строительной организации, которая делала спортплощадку. Ему инкриминируется ч.2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, несчастный случай произошел в марте 2017 года. Во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик - от порыва ветра ворота упали и ударили подростка по голове. Ребенок умер.

Теги: #подросток #гибель #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 03.07.2020
В Харькове введен ряд ограничений в связи с ростом числа случаев COVID-19

В Харькове введен ряд ограничений в связи с ростом числа случаев COVID-19

17:12 03.07.2020
Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

13:54 03.07.2020
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под домашним арестом

Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под домашним арестом

12:36 03.07.2020
Суд продолжает рассмотрение апелляции на домашний арест активиста Стерненко

Суд продолжает рассмотрение апелляции на домашний арест активиста Стерненко

11:50 03.07.2020
Зеленский подписал закон, заменяющий в законодательных актах понятие "преступление" на "уголовное правонарушение"

Зеленский подписал закон, заменяющий в законодательных актах понятие "преступление" на "уголовное правонарушение"

09:10 03.07.2020
В результате обстрела российскими наемниками Зайцево погибла мирная жительница

В результате обстрела российскими наемниками Зайцево погибла мирная жительница

03:45 03.07.2020
В Харькове сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции

В Харькове сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции

20:20 02.07.2020
В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

11:36 02.07.2020
Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

20:59 01.07.2020
Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА