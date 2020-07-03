События

19:30 03.07.2020

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

1 мин читать
Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

Мэр Парижа Анна Идальго, на днях добившаяся переизбрания на этот пост, назначила себе 37 заместителей, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

На момент истечения ее предыдущего мандата у нее было на 10 заместителей меньше, чем теперь.

Среди 37 заместителей Идальго - 18 женщин.

Наибольшую часть новой команды мэра Парижа составили социалисты и представители "зеленых".

"Парижане и парижанки в минувшее воскресенье наделили нас мандатом идти дальше, всем вместе, чтобы сделать город более справедливым и приятным для жизни", - указала Идальго.

По итогам состоявшихся в конце июня муниципальных выборах во Франции, Анна Идальго одержала убедительную победу и получив второй мандат во главе французской столицы.

Идальго занялась политикой в конце 1990-х годов, работала на разных должностях в кабинетах министров, а затем стала заместителем мэра Парижа. В 2014 году приняла участие в выборах градоначальника французской столицы и одержала победу, став первой женщиной на этом посту.

Теги: #мэр #париж #франция #заместители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 03.07.2020
Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

14:30 03.07.2020
Ответственный за вывод Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны

Ответственный за вывод Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны

11:19 03.07.2020
Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции подал в отставку

10:07 03.07.2020
У мэра Коломыи выявили COVID-19

У мэра Коломыи выявили COVID-19

20:30 02.07.2020
У мэра Коломыи выявили COVID-19

У мэра Коломыи выявили COVID-19

17:44 30.06.2020
Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

14:38 30.06.2020
Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым

Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым

17:39 29.06.2020
Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

17:17 26.06.2020
Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

14:18 25.06.2020
Украина рассчитывает на содействие Франции в том, чтобы подвигнуть Москву к прекращению войны и деоккупации украинских территорий - Кулеба

Украина рассчитывает на содействие Франции в том, чтобы подвигнуть Москву к прекращению войны и деоккупации украинских территорий - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

Директора харьковского КП и его подчиненную будут судить по делу о смерти подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

Одновременное увольнение глав НБУ и АМКУ угрожает независимому регулированию - Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА