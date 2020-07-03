Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

Мэр Парижа Анна Идальго, на днях добившаяся переизбрания на этот пост, назначила себе 37 заместителей, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

На момент истечения ее предыдущего мандата у нее было на 10 заместителей меньше, чем теперь.

Среди 37 заместителей Идальго - 18 женщин.

Наибольшую часть новой команды мэра Парижа составили социалисты и представители "зеленых".

"Парижане и парижанки в минувшее воскресенье наделили нас мандатом идти дальше, всем вместе, чтобы сделать город более справедливым и приятным для жизни", - указала Идальго.

По итогам состоявшихся в конце июня муниципальных выборах во Франции, Анна Идальго одержала убедительную победу и получив второй мандат во главе французской столицы.

Идальго занялась политикой в конце 1990-х годов, работала на разных должностях в кабинетах министров, а затем стала заместителем мэра Парижа. В 2014 году приняла участие в выборах градоначальника французской столицы и одержала победу, став первой женщиной на этом посту.