Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве

В офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве неизвестные бросили гранату, по предварительным данным, могла пострадать находившаяся в помещении девушка, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области

"В полицию в 18 часов поступила информация о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе.

При этом, относительно вероятно пострадавшей, в полиции сообщили, что насколько серьёзны полученные ею травмы, устанавливают медики.

Правоохранители выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что в помещение офиса Полтавской городской организации партии в пятницу бросили гранату, предположив, что это сделали "представители националистических групп". К сообщению он прикрепил видео задымленного помещения офиса.

Позже политик сообщил, что жертв удалось избежать. "Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла", - сказал Кива.