События

19:10 03.07.2020

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве

1 мин читать
Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве

В офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве неизвестные бросили гранату, по предварительным данным, могла пострадать находившаяся в помещении девушка, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области

"В полицию в 18 часов поступила информация о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе.

При этом, относительно вероятно пострадавшей, в полиции сообщили, что насколько серьёзны полученные ею травмы, устанавливают медики.

Правоохранители выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что в помещение офиса Полтавской городской организации партии в пятницу бросили гранату, предположив, что это сделали "представители националистических групп". К сообщению он прикрепил видео задымленного помещения офиса.

Позже политик сообщил, что жертв удалось избежать. "Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла", - сказал Кива.

Теги: #опзж #граната #полтава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 03.07.2020
В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

12:41 02.07.2020
В Полтаве задержана женщина, систематически "минировавшая" здание в центре Киева

В Полтаве задержана женщина, систематически "минировавшая" здание в центре Киева

14:41 15.06.2020
Зеленский внёс законопроект о всеукраинском референдуме с нарушением регламента, что ставит под вопрос его конституционность - Рабинович

Зеленский внёс законопроект о всеукраинском референдуме с нарушением регламента, что ставит под вопрос его конституционность - Рабинович

00:34 15.06.2020
От взрыва гранаты в Одесской области пострадало 5 человек

От взрыва гранаты в Одесской области пострадало 5 человек

09:58 12.06.2020
В Сумской области 62-летний мужчина, воевавший на Донбассе, подорвал себя гранатой

В Сумской области 62-летний мужчина, воевавший на Донбассе, подорвал себя гранатой

12:14 11.06.2020
На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 28% украинцев, ОПЗЖ – 17,7%, "Евросолидарность" – 16,2%, "Батькивщину" - 8% - соцопрос

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 28% украинцев, ОПЗЖ – 17,7%, "Евросолидарность" – 16,2%, "Батькивщину" - 8% - соцопрос

18:40 10.06.2020
Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

16:11 25.05.2020
Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

15:47 23.05.2020
Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука

Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука

13:49 15.05.2020
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете, полиция начала расследование

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете, полиция начала расследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Шри-Ланку в апреле-июне не посетил ни один иностранный турист

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран т.н. "красной зоны"

Борцы с расизмом добрались до скульптуры андерсеновской Русалочки

Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

Супруга президента Елена Зеленская преодолела COVID-19, продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА