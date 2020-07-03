События

19:09 03.07.2020

Шри-Ланку в апреле-июне не посетил ни один иностранный турист

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Шри-Ланку в апреле-июне не посетил ни один иностранный турист

Шри-Ланка в апреле-июне не приняла ни одного иностранного туриста из-за мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют данные Управления по развитию туризма страны.

За первые шесть месяцев 2020 года число иностранных туристов упало на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 507,3 тыс. туристов.

Количество туристов, прибывающих в страну из Китая, в первом полугодии упало на 73,2%. Число туристов из Великобритании и Германии сократилось на 52,8% и 51,7% соответственно. В то же время, количество туристов из России выросло на 11,2%.

Власти Шри-Ланки 18 марта сообщили о приостановке международного авиационного и морского сообщения.

Теги: #туризм #шри_ланка #коронавирус
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