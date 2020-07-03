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19:07 03.07.2020

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

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Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

Руководство территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в г. Хмельницкий, а также руководитель следственного подразделения ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, отстранены от должностей в рамках служебного расследования.

"Главным следственным управлением ГБР кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и Службы безопасности Украины во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, ранее 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи...", - подчеркнули в Командовании.

3 июля в Государственном бюро расследований заявили, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены военным.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе", - говорится в заявлении ГБР, обнародованном в пятницу.

Теги: #отстранение #хмельницкий #гбр
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