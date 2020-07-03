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19:06 03.07.2020

Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

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Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

Наблюдательный совет Украинского строительно-инвестиционного банка (Укрбудинвестбанк, Киев) прекратил полномочия члена совета Александра Лубяницкого на основании заявления по собственному желанию.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Лубяницкий занимал должность один год и семь месяцев, на его место пока никто не назначен.

Крупнейшим акционером банка по состоянию на июнь является Светлана Демьяненко (74,932314%).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 мая 2020 года Укрбудинвестбанк по размеру общих активов занимал 54-е (1,089 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #банки #кадры
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