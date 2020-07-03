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18:41 03.07.2020

Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

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Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР по вмешательству в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент Зеленский.

Как сообщалось, ранее 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи...", - подчеркнули в Командовании.

3 июля в Государственном бюро расследований заявили, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены военным.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе", - говорится в заявлении ГБР, обнародованном в пятницу.

Теги: #всу #зеленский #правоохранители #гбр #пво
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