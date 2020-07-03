В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в г.Полтава в пятницу бросили гранату, сообщил народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива.

"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал Кива на своей странице в Facebook в пятницу.

К сообщению он прикрепил видео задымленного помещения офиса.

В эфире телеканала NewsOne политик сообщил, что жертв удалось избежать.

"В наш офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла" - сказал Кива.

При этом он предположил, что к нападению могут быть причастны организации, называющие себя националистическими, поскольку ранее от них неоднократно поступали угрозы.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает информацией от правоохранительных органов.