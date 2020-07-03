Борцы с расизмом добрались до скульптуры андерсеновской Русалочки

Вандалы написали черной краской "Расистская рыба" (racist fish) на постаменте скульптуры Русалочки в Копенгагене, сообщает АР. Ответственность за акцию пока никто на себя не взял.

Ранее в июне в столице Гренландии разрисовали красной краской памятник датскому миссионеру Хансу Эгеде, одному из инициаторов колонизации Гренландии. На монументе написали "деколонизируй", напоминает АР.

В США и Европе памятники подвергаются нападениям в связи с протестами против расизма или увековечения рабовладельческого или колонизаторского прошлого стран. Протесты начались после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, к которому полицейские применил удушающий прием при задержании.

Статуя Русалочки - героини сказки Андерсена - была установлена 107 лет назад. Она многократно подвергалась нападениям вандалов и политических активистов. Ее срывали с пьедестала, обезглавливали и раскрашивали.