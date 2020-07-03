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18:17 03.07.2020

Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран т.н. "красной зоны"

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Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран т.н. "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию или ПЦР-тестирование.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 3 июля показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

Помимо этого, в обновленный список вошли Израиль, Казахстан, Турки и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

В то же время из "красной" в "зеленую" зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн. Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной" зоне, у Минздрава отсутствуют.

Украина также вошла в "красную зону" с показателем 59,7 на 100 тыс. населения.

Теги: #коронавирус #минздрав
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