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18:06 03.07.2020

Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы

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Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы. 

В 2019 году в Одессе был отреставрирован Дом Руссова, но ряд вопросов так и остаётся нерешенным по сей день, заявил мэр. До этого знаменитый памятник архитектуры более 10 лет находился в аварийном состоянии, пережил несколько пожаров.

"Никто не верил, что такой амбициозный проект будет воплощён в жизнь. Мы сделали все возможное и невозможное, и вернули ему облик, в котором его ждали больше десяти лет", - сказал Одесский городской голова.

По его словам, сегодня собственник большинства квартир в здании Дома Руссова пытается через "чёрных" регистраторов закрепить своё частное право на знаменитую достопримечательность.

На внеочередном исполкоме, который состоялся 3 июля, мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов. А значит, и право собственности на него должно принадлежать громаде.

"Я проконсультировался с юристами, и выяснилось, что так называемое "право собственности" частного владельца больше напоминает аферу с документами, а не реальное право собственности. Это кощунство не по отношению ко мне или депутатскому корпусу, а миллионному городу", - подчеркнул Геннадий Труханов.

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