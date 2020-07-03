С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов
С начала суток 3 июля российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" самая высокая огневая активность противника наблюдалась на рассвете. Под Новотошковским российские наемники применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и ручные противотанковые гранатометы. Под населенными пунктами Южное, Зализное, Шумы, Орехово и Хутор Вильный наемники также применяли минометы калибра 120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник в начале суток вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного. Аналогичное вооружение, а также минометы калибров 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие применялись под Авдеевкой.
Отмечается, что в результате обстрела позиций ОС в районе Авдеевки мина разрушила дачный дом. В результате начавшегося пожара загорелось также соседнее здание.
В районе населенных пунктов Камянка и Старогнатовка наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, на рассвете был открыт огонь из минометов калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела погибла местная жительница Михова Елена Ивановна, 1940 года рождения.
Всего с начала суток российские наемники выпустили в сторону позиций подразделений ООС более 220 мин и снарядов.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.