С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов

С начала суток 3 июля российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" самая высокая огневая активность противника наблюдалась на рассвете. Под Новотошковским российские наемники применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и ручные противотанковые гранатометы. Под населенными пунктами Южное, Зализное, Шумы, Орехово и Хутор Вильный наемники также применяли минометы калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник в начале суток вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного. Аналогичное вооружение, а также минометы калибров 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие применялись под Авдеевкой.

Отмечается, что в результате обстрела позиций ОС в районе Авдеевки мина разрушила дачный дом. В результате начавшегося пожара загорелось также соседнее здание.

В районе населенных пунктов Камянка и Старогнатовка наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, на рассвете был открыт огонь из минометов калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела погибла местная жительница Михова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

Всего с начала суток российские наемники выпустили в сторону позиций подразделений ООС более 220 мин и снарядов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.