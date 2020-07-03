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17:38 03.07.2020

Мэр Умани выступил против приезда хасидов в 2020 году из-за Covid-19, но хочет знать мнение жителей города

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Мэр Умани выступил против приезда хасидов в 2020 году из-за Covid-19, но хочет знать мнение жителей города

Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий не поддерживает приезд паломников на празднование иудейского праздника Рош Ха-Шана в текущем году из-за ожидающегося на это время роста заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19 и рисками для здоровья жителей города.

"Правительство прогнозирует вторую волну коронавирусной пандемии именно на сентябрь. Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас… Я хочу вашей активности, хочу услышать ваше мнение. Все будет решать только община", - сказал Цебрий в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу.

Он призвал жителей Умани оставлять свои комментарии по этому вопросу у себя на странице и подчеркнул, что ждет активного голосования.

Мэр отметил, что в настоящее время ситуация с распространением Covid-19 в Умани управляемая, "но приезд большого количества иностранцев из разных стран может привести к вспышке коронавируса в нашем городе".

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь уманчан?", - пояснил Цебрий свою позицию.

Как сообщалось, в 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.

Теги: #коронавирус #хасиды #умань
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