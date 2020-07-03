В Украине создадут кандидатский резерв госслужащих

В Украине будет создан резерв кандидатов в государственные служащие.

Создание такого резерва предусмотрено законопроектом №3491 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва", который во втором чтении и в целом поддержали 258 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента в пятницу.

В пояснительной записке к документу указано, что его целью является возможность использовать профессиональный потенциал кандидатов на конкурсы должностей в государственных структурах, набравших наибольшее количество баллов, но не избранных на должность конкурсной комиссией. Проектом закона предлагает формировать из их числа кандидатский резерв. Базу кандидатского резерва, как отмечают авторы законопроекта, целесообразно создать на Едином портале вакансий государственной службы, осуществление администрирования которого относится к полномочиям центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы.

Законопроект предусматривает возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата, информация о котором содержится в базе кандидатского резерва, к участию в конкурсах на другие должности государственной службы, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям для таких должностей. Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.

Законопроектом предлагается установить однолетний срок пребывания в базе кандидатского резерва информации по указанным кандидатов (с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии победителя конкурса – ИФ).

Порядок ведения и применения данных базы кандидатского резерва, а также использование предварительных результатов оценки требований таких кандидатов предлагается предусмотреть в Положении о базе кандидатского резерва, которое утверждается Кабинетом Министров Украины.