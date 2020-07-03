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15:47 03.07.2020

Киев считает причинами выхода США из Договора по открытому небу действия РФ по слому общеевропейских режимов для контроля над вооружениями

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Киев считает причинами выхода США из Договора по открытому небу действия РФ по слому общеевропейских режимов для контроля над вооружениями

Настоящими причинами выхода США из Договора по открытому небу были спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности, а также на сокрытие военных приготовлений, процессов масштабного развертывания новых систем ударных вооружений вблизи украинско-российской границы, а также на аннексированных и временно оккупированных украинских территориях, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Украинская сторона считает, что настоящими причинами выхода США из Договора были спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности, а также на сокрытие военных приготовлений, процессов масштабного развертывания новых систем ударных вооружений вблизи украинско-российской государственной границы, на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и г. Севастополь, Луганской и Донецкой областей", - говорится в комментарии МИД Украины по поводу внеочередной конференции государств-участников Договора по открытому небу в пятницу.

В то же время в министерстве подчеркнули, что Украина совместно с государствами-партнерами из числа членов НАТО и ЕС продолжит участие в Договоре по открытому небу и его имплементацию. "Как и ранее, Украина настаивает на добросовестном выполнении предусмотренных этим Договором обязательств всеми без исключения государствами-участниками", - подчеркнули в ведомстве.

Указывается, что сохранение Договора по открытому небу и продолжение участия в нем отвечает интересам военной безопасности Украины, а также приоритетам евро-атлантической интеграции.

"Воздушный мониторинг за военной деятельностью, а также обмен информацией с государствами-партнерами составляют важный источник информации, необходимой для оценки военной и военно-политической обстановки в условиях противодействия вооруженной агрессии России", - пояснило МИД.

Также проведение совместных наблюдательных миссий с участием украинских и иностранных инспекторов, как и использование украинского самолета "АН-32" в интересах наблюдательных миссий НАТО, является одним из важных направлений практического взаимодействия и элементом достижения оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов и Украины, поясняется в комментарии.

Украина призвала все государства-участники обеспечить соблюдение и дальнейшую имплементацию Договора, а также к активному противодействию попыткам Москвы манипулировать его положениями с целью легализации последствий вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации и незаконной аннексии части суверенной территории Украины.

Теги: #сша #договор #открытое_небо #мид
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