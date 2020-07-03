События

15:39 03.07.2020

В Черногорию 4 июля вылетит первый после карантина чартер с украинскими туристами

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В Черногорию 4 июля вылетит первый после карантина чартер с украинскими туристами

Первый после карантина чартерный рейс с украинскими туристами вылетит в Черногорию в субботу, 4 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам встречи с послом Черногории Драгицей Панорац.

"Принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Черногории в Украине госпожи Драгицы Панорац. Очертили пути активизации сотрудничества в политической, экономической и туристической сферах. Кстати, 4 июля в Черногорию вылетит первый чартер с украинскими туристами", - написал Боднар на странице в Твиттере в пятницу.

Теги: #черногория #авиарейс #туристы
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