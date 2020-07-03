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14:30 03.07.2020

Ответственный за вывод Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил в пятницу Жана Кастекса новым премьер-министром страны, объявил Елисейский дворец.

Ранее в этот же день было объявлено об отставке Эдуара Филиппа с поста главы правительства.

Кастекс - высокопоставленный французский чиновник, на которого была возложена координация вывода страны из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19.

Газета "Фигаро" называет Кастекса "историческим саркозистом" (сторонником бывшего президента Франции Николя Саркози) и отмечает его успешный менеджмент по снятию эпидемиологических ограничений.

Кастексу 55 лет. Он известен своей работой в Счетной палате Франции. На муниципальных выборах 15 марта он убедительно был переизбран в первом туре 75,7% голосов в качестве мэра города Прад в Восточных Пиренеях от правоцентристской партии "Республиканцы".

Теги: #франция #премьер
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