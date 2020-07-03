События

14:28 03.07.2020

Крупные сети кинотеатров отметили низкую посещаемость в первый день работы после снятия карантинных ограничений

1 мин читать
Крупные сети кинотеатров отметили низкую посещаемость в первый день работы после снятия карантинных ограничений

Украинские сети кинотеатров Multiplex и "Планета Кино" по итогам первого дня работы после снятия ограничений 2 июля продемонстрировали низкую посещаемость, по сравнению с докарантинным периодом.

"В среднем ситуация в два раза хуже, чем до карантина. В Одессе было самое большое количество посетителей", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

В кинотеатрах Multiplex загрузка кинозалов составила в среднем 10% (при разрешенных 50%), рассказал СЕО сети Роман Романчук.

Он добавил, что компания прогнозирует в ближайшее время низкую посещаемость, с постепенным ростом.

Деркач добавил, что пока прогнозы компании достаточно условны, однако ситуация станет более понятной после недели работы кинотеатров.

Теги: #карантин #кинотеатры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 03.07.2020
Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

10:49 03.07.2020
Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

16:46 01.07.2020
ВСУ примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно

ВСУ примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно

14:29 01.07.2020
Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

12:15 01.07.2020
Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

11:29 01.07.2020
Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

19:47 30.06.2020
В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

15:49 30.06.2020
Банкиры отмечают отсутствие массовых отказов от POS-терминалов в карантин и восстановление торгового эквайринга в июне

Банкиры отмечают отсутствие массовых отказов от POS-терминалов в карантин и восстановление торгового эквайринга в июне

20:31 27.06.2020
Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

15:30 25.06.2020
Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

Замглавы МИД Божок назвал "ложью и манипуляцией" заявления Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения гостайны

Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под домашним арестом

В результате масштабного ДТП в Польше с участием украинцев пострадал 31 человек, 4 - в тяжелом состоянии

Форум YES перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Ответственный за вывод Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны

Несколько десятков человек ранены в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Турции

Замглавы МИД Божок назвал "ложью и манипуляцией" заявления Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения гостайны

Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под домашним арестом

На фабрике по производству фейерверков в Турции прогремел мощный взрыв

В результате масштабного ДТП в Польше с участием украинцев пострадал 31 человек, 4 - в тяжелом состоянии

Форум YES перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19

Беларусь примет все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении украинско-белорусского Третьего Форума регионов – посол Сокол

УЦОКО предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты ВНО

Кличко призвал правоохранителей "разобраться" с фактами незаконных застроек в столице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА