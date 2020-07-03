Крупные сети кинотеатров отметили низкую посещаемость в первый день работы после снятия карантинных ограничений

Украинские сети кинотеатров Multiplex и "Планета Кино" по итогам первого дня работы после снятия ограничений 2 июля продемонстрировали низкую посещаемость, по сравнению с докарантинным периодом.

"В среднем ситуация в два раза хуже, чем до карантина. В Одессе было самое большое количество посетителей", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

В кинотеатрах Multiplex загрузка кинозалов составила в среднем 10% (при разрешенных 50%), рассказал СЕО сети Роман Романчук.

Он добавил, что компания прогнозирует в ближайшее время низкую посещаемость, с постепенным ростом.

Деркач добавил, что пока прогнозы компании достаточно условны, однако ситуация станет более понятной после недели работы кинотеатров.