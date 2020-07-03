Несколько десятков человек ранены в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Турции

Не менее 50 человек доставлены в больницы с ранениями и травмами, полученными в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщают местные власти.

По их данным, один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего в момент взрыва в здании фабрики находились 150-200 человек.

Телеканал CNN Turk показал в эфире разрывы на территории фабрики и столбы густого черного дыма над ней.

О причинах трагического происшествия также пока не сообщается.