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13:54 03.07.2020

Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под домашним арестом

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Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева об избрании активисту Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял в пятницу, рассмотрев апелляции защиты Стерненко.

"Определение следственного судьи Шевченковского районного суда о применении круглосуточного домашнего ареста для Стерненко... оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Суд огласил только резолютивную часть решения.

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!... Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбуке.

26 июня Киевский апелляционный суд начал рассматривать жалобы активиста Стерненко и его защиты на избрание Шевченковским райсудом столицы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Теги: #суд #стерненко
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