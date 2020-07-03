События

13:37 03.07.2020

На фабрике по производству фейерверков в Турции прогремел мощный взрыв

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На фабрике по производству фейерверков в Турции прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в пятницу на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в здании фабрики в момент происшествия находились 150-200 человек. Их судьба пока неизвестна. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Телеканал CNN Turk показал в эфире разрывы на территории фабрики и столбы густого черного дыма над ней.

О причинах трагического происшествия также пока не сообщается.

Теги: #взрыв #турция #фейерверки
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