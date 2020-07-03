В результате масштабного ДТП в Польше с участием украинцев пострадал 31 человек, 4 - в тяжелом состоянии

В результате ДТП, произошедшего в Польше 2 июля вблизи города Богуславице, пострадал 31 человек, 4 - находятся в тяжелом состоянии, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По официальным данным польской полиции в ДТП пострадал 31 человек (4 человека - тяжелое состояние, 1 - среднее, 26 - легкие повреждения). Официальная информация польской стороны об инфицировании пассажиров СOVID-19 на данный момент отсутствует", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам Погорельцева, перевозчиком предоставлен автобус на замену поврежденного в ДТП. Пассажиры на ночь были обеспечены жильем.

"Всю ночь на месте происшествия находился консул Генерального консульства Украины в Кракове который посещал людей в больницах в Ченстохове. Тяжелотравмированной, которая находится в Ополе опекалась на месте Почетный консул в Ополе. Дело находится на контроле ГКУ в Кракове и консульского отдела посольства Украины в Республике Польша", - отметил он.

Как сообщалось, в Польше возле города Богуславице Силезского воеводства в четверг, 2 июля, столкнулся пассажирский автобус и грузовик. Ранее в МИД Украины сообщили, что в числе пострадавших 16 украинцев.