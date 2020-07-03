События

13:25 03.07.2020

Форум YES перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19

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Форум YES перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19

17-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), запланированная на 10-12 сентября 2020 года, переносится на 2021 год в связи с пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба YES.

"YES и Фонд Виктора Пинчука сохраняют свою преданность миссии: интегрировать Украину в мир и обеспечить ей надлежащую роль в международной повестке дня. Встреча YES в 2021 году снова станет мощной дискуссионной площадкой в Украине, что поддерживает изменения в стране и развитие сетей сторонников новой Украины по всему миру", - сказано в сообщении.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается и развивается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук.

С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи перенесены в Киеве.

Теги: #yes #форум #коронавирус
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