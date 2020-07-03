Беларусь примет все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении украинско-белорусского Третьего Форума регионов – посол Сокол

Беларусь надеется, что Третий Форум регионов Украины и Беларуси в Гродно 8-9 октября пройдет вживую и примет все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности, логистике и охране правопорядка для его проведения, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Будем стремиться, чтобы Форум прошел вживую... Мы настроены провести его в тех же форматах, в которых проводились предыдущие Форумы. То есть ждем украинские делегации на территории Беларуси. Мы примем все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности, по логистике, по охране правопорядка. Я думаю, что мы сумеем это сделать достойно", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол отметил, что Беларусь проинформировала украинскую сторону предварительно о программе, мероприятиях, которые будут проходить в рамках форума, и передала их в письменном виде на рассмотрение украинских министерств. Также он указал, что Беларусь хотела бы, чтобы Украина быстрее сформировала свой оргкомитет по подготовке к мероприятию.

"С белорусской стороны создан оргкомитет по подготовке к Форуму, который возглавляет заместитель премьер-министра Юрий Викторович Назаров. У Украины пока оргкомитет не создан, но всю подготовительную работу на себя взял министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, мы с ним встречались 24 апреля. Беларусь хотела бы, чтобы быстрее был сформирован украинский оргкомитет", - подчеркнул он.

Кроме того, дипломат указал, что посольство Беларуси в Украине в рабочем порядке уведомило все регионы Украины и торгово-промышленные палаты, в том числе региональные, о том, когда состоится Третий форум регионов, что идет подготовка, сориентировали по программе.

"И уже получаем отзывы из ваших регионов о том, что многие областные государственные администрации, торгово-промышленные палаты, представители бизнеса готовы принять участие. С учетом результатов предыдущих двух Форумов все выразили очень большой интерес к участию. Думаю, что в ближайшее время мы направим приглашения от правительства Республики Беларусь главам областных администраций приехать и принять участие в этом мероприятии", - добавил дипломат.

Посол также подчеркнул, что формируется солидный пакет соглашений, которые планируется подписать на Форуме.

"Уже согласован проект соглашения между Хмельницкой и Могилевской областями. В проработке заключение соглашения между Брестской и Одесской областями. Гродненская область предложила подписать договора с Львовской и Херсонской областями, Черниговская - актуализировать соглашения о сотрудничестве с Минской и Могилевской областями. Как видите, формируется солидный пакет соглашений", - добавил Сокол.

Он также напомнил, что 8-9 октября в Беларуси ждут с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского.

"В этом году мы ждем Владимира Александровича Зеленского с официальным визитом в указанные сроки. Предусматривается, что, по всей видимости, 8 октября встреча будет в Минске, где будут все элементы программы официального визита, а 9 октября главы государств в Гродно примут участие в пленарном заседании форума. Это серьезное мероприятие, к этому все готовятся", - сказал он.



Полный текст интервью с Соколом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".