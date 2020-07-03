События

12:58 03.07.2020

Кличко призвал правоохранителей "разобраться" с фактами незаконных застроек в столице

2 мин читать
Кличко призвал правоохранителей "разобраться" с фактами незаконных застроек в столице

Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей правоохранительных органов приобщиться к работе с активистами и городскими властями для оперативного реагирования на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице.

"На днях в мэрии состоялось заседание комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс. В нем приняли участие представители КГГА, активисты, а также - представители прокуратуры и полиции города Киева. И убежден, нам нужно активизировать работу комиссии по проблем незаконных застроек. Я на этой неделе вместе с полицией, был на одном из таких объектов - Ярославов Вал, исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. И там, где по документам, должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание - пять этажей под землю", - подчеркнул мэр Киева во время онлайн пресс-конференции.

Он подчеркнул, что призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе присоединиться к работе с активистами, чтобы вместе оперативно реагировать на обращения киевлян относительно возможных незаконных застроек в столице.

Вместе с тем, Кличко отметил, что еще один застройщик – "Аркада" - продолжает игнорировать интересы инвесторов, вложивших средства в строительство жилья. Так, застройщик до сих пор не подал на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива "Патриотика на Озерах", где будет предусмотрено строительство социальной инфраструктуры - школ, садиков, больницы.

"А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо! Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн! И, я считаю, правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее!" - отметил Кличко.

Теги: #киев #застройщики #кличко #правоохранители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 03.07.2020
Еще у 105 киевлян выявили коронавирус за сутки, 15 человек госпитализировали – Кличко

Еще у 105 киевлян выявили коронавирус за сутки, 15 человек госпитализировали – Кличко

15:14 02.07.2020
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями

14:05 02.07.2020
В Киеве задержали мужчину, который убил одного человека и ранил еще восемь в Житомирской области

В Киеве задержали мужчину, который убил одного человека и ранил еще восемь в Житомирской области

12:41 02.07.2020
В Полтаве задержана женщина, систематически "минировавшая" здание в центре Киева

В Полтаве задержана женщина, систематически "минировавшая" здание в центре Киева

09:24 02.07.2020
В Киеве за сутки подтвердили 104 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Киеве за сутки подтвердили 104 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

12:35 01.07.2020
В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

12:15 01.07.2020
Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

12:15 01.07.2020
Кличко: для возможной второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в медучреждениях

Кличко: для возможной второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в медучреждениях

19:54 30.06.2020
Все станции метро Киева вновь заработали в штатном режиме

Все станции метро Киева вновь заработали в штатном режиме

19:12 30.06.2020
Со среды возобновляется кольцевое движение киевской городской электрички

Со среды возобновляется кольцевое движение киевской городской электрички

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще у 105 киевлян выявили коронавирус за сутки, 15 человек госпитализировали – Кличко

В ГБР заявляют, что вернули Воздушным силам ВСУ все изъятые приборы для ПВО и открыли уголовное производство по превышению власти работниками Бюро и СБУ

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд продолжает рассмотрение апелляции на домашний арест активиста Стерненко

В ВСУ делают около 300 ПЦР и 300 ИФА исследований на COVID-19 в день - Минобороны

В ГБР заявляют, что вернули Воздушным силам ВСУ все изъятые приборы для ПВО и открыли уголовное производство по превышению власти работниками Бюро и СБУ

Ивано-Франковская область получила от Швеции гумпомощь для ликвидации последствий паводков - ГСЧС

Зеленский подписал закон, заменяющий в законодательных актах понятие "преступление" на "уголовное правонарушение"

В ВСУ за сутки выявили 9 новых случаев COVID-19, всего болеет 166 человек

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Премьер-министр Франции подал в отставку

В РФ 6,72 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 176 умерших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА