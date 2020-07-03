Еще у 105 киевлян выявили коронавирус за сутки, 15 человек госпитализировали – Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек, один человек умер, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"К сожалению, в столице в последние дни - все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 5 347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

По его словам, среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет. И три девочки - от 5 до 13 лет. И 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет. Пятеро мальчиков - от двух лет до 15.

"В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", - проинформировал Кличко.

За минувшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1 733 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23. В Дарницком - 18. В Соломенском и Деснянском районах - по 13 случаев", - отметил Кличко.

Вместе с тем, городской голова отметил, что в Киеве снижается заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников.

"Чуть меньше стали болеть медики. За последний месяц количество случаев коронавируса среди них уменьшилось на 2 процента. Всего же за период пандемии на COVID-19 заболели 660 столичных медработников. Подавляющее большинство из них заразились на работе", - сказал Кличко.

Он отметил, что 20 инфицированных медиков сегодня лечатся в стационарах городских больниц. Уже выздоровели 439 медработников - это более 65% от общего числа медиков, которые заболели.