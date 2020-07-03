В ВСУ делают около 300 ПЦР и 300 ИФА исследований на COVID-19 в день - Минобороны

В Вооруженных силах Украины за сутки проводится в среднем около 300 ПЦР и 300 ИФА исследований, а также около 150 экспресс-тестов на определение наличия острой респираторной болезни COVID-19, сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины, подполковник медицинской службы Сергей Моргун.

"За сутки в Вооруженных силах Украины проводится в среднем около 300 ПЦР и 300 ИФА исследований, а также около 150 экспресс-тестов на определение острой респираторной болезни COVID-19", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Моргун подчеркнул, что сейчас Командование медицинских сил ВС Украины направляет усилия, по наращиванию возможностей в диагностике методом ПЦР и ИФА. Уже в этом году запланировано дооснащение двух лабораторий оборудованием для проведения ПЦР диагностики.

"Также медицинская служба ВС Украины возобновляет резерв средств индивидуальной защиты. По состоянию на сегодня на медицинских складах находится около 2,5млн масок медицинских, 100 тыс. единиц респираторов класса FFP-3, 55 тыс. единиц FFP-2 и 20 тыс. щитков защитных. Часть указанного медицинского имущества поступает в район ООС для нужд военных госпиталей", - отметил главный госсанврач Минобороны.

Он указал, что в случае выявления военнослужащих и работников ВСУ, которые подпадают под определение подозрительного случая заболевания на COVID-19, они направляются на тестирование на определение COVID-19 методом ПЦР в ВМКЦ регионов (Львов, Одесса, Киев), мобильные медицинские лаборатории (Львов, Киев и Харьков) и лабораторные центры Министерства здравоохранения.

В районе проведения ООС постоянно работает передвижная санитарно-эпидемиологическая группа на базе мобильной лаборатории медицинской, которая осуществляет отбор образцов и в кратчайшие сроки предоставляет результаты тестирования.