Ивано-Франковская область получила от Швеции гумпомощь для ликвидации последствий паводков - ГСЧС

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ивано-Франковской области после дождевого паводка, спасатели получили от правительства Швеции гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Соответствующее оборудование, а именно - барьеры от наводнения, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава, прибыло 2 июля и было разгружено спасателями Управление ГСЧС в Ивано-Франквський области", - сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке в пятницу.

Так, гуманитарная помощь будет передана для нужд пострадавших от паводков районов - Рогатинскому, Тлумачскому, Надворнянскому и Галицкому.

Ранее гуманитарные грузы в Украину направило правительство Италии.