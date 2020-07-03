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11:50 03.07.2020

Зеленский подписал закон, заменяющий в законодательных актах понятие "преступление" на "уголовное правонарушение"

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Зеленский подписал закон, заменяющий в законодательных актах понятие "преступление" на "уголовное правонарушение"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон №3314 был возвращен с подписью президента 2 июля.

Верховная Рада проголосовала этот законопроект во втором чтении и в целом 17 июня.

Принятым законом в разделе I вносятся изменения в 125 законодательных актов, согласно которым слово "преступление" в тексте заменяется словосочетанием "уголовное правонарушение", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление", а также вносятся другие редакционные коррективы, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с понятийным аппаратом, которым оперирует закон № 2617-VIII.

В разделе II закона устанавливается, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу закона Украины от 22 ноября 2018 № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Среди прочего, этот закон отменяет уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, который вступил в силу 1 июля.

Теги: #зеленский #закон #суд
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