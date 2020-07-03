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11:26 03.07.2020

Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

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Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве изучают вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ранее сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах. Он подчеркивал, что в тех четырех работах, по которым его обвиняю в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.

Как сообщалось, 25 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета и.о. министра образования и науки.

Теги: #шмыгаль #шкарлет #кабмин #плагиат #минобразования
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