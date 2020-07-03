События

11:18 03.07.2020

В РФ 6,72 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 176 умерших

1 мин читать

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,72 тыс. случаев, умерли за сутки 176, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6718 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2182 (32,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в России было 6760 новых случаев, 1 июля - 6556.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции, 9 859 умерших и 437 893 выписанных (8 915 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 131.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что, по последним данным, в России нарастающим итогом выполнено 20,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию, из них 282 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 284 158 человек.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 умерших и 1591 выздоровевший.

 

Теги: #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 03.07.2020
Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

10:07 03.07.2020
У мэра Коломыи выявили COVID-19

У мэра Коломыи выявили COVID-19

10:03 03.07.2020
Волынская область усилила карантин в местах массового отдыха людей - ОГА

Волынская область усилила карантин в местах массового отдыха людей - ОГА

10:00 03.07.2020
Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

09:18 03.07.2020
В Украине 876 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 27 новых жертв вируса

В Украине 876 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 27 новых жертв вируса

09:14 03.07.2020
Израильские клиники ищут возможности восстановления потока иностранных медтуристов – эксперт

Израильские клиники ищут возможности восстановления потока иностранных медтуристов – эксперт

08:32 03.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 521 тыс., число инфицированных - 10,84 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 521 тыс., число инфицированных - 10,84 млн

20:30 02.07.2020
У мэра Коломыи выявили COVID-19

У мэра Коломыи выявили COVID-19

20:21 02.07.2020
В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

20:05 02.07.2020
Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро

Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине 876 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 27 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Премьер-министр Франции подал в отставку

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Памятник Назарбаеву открыт в столице Казахстана

Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

В Николаеве утром произошло саморазведение Ингульского моста из-за ремонтных работ - мэр

За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

Законопроект о теробороне предусматривает формирование бригад общей численностью 80тыс. человек, с увеличением до 250тыс. - Кривонос

В результате обстрела российскими наемниками Зайцево погибла мирная жительница

Украина в 2020 планирует открыть посольство в Албании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА