События

10:49 03.07.2020

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

2 мин читать
Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Он также подчеркнул, что в Украине не будут вводится жесткие карантинные ограничения в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения.

"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, а сегодня мы уже находимся на уровне 59,7 на 100 тыс., мы использовали этот показатель исключительно для определения касательно проведения ВНО и считали его по состоянию на 22 июня. То есть если бы тогда этот показатель превысил 60, мы бы принимали решение о переносе ВНО", – пояснил министр здравоохранения.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются ограничительные меры.

"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ривненской областях", – отметил министр.

По словам Степанова, 11 регионов в стране превышают установленные критерии и по ним областные санврачи подали представления об усилении карантинных мер.

Помимо этого, министр также подчеркнул, что Украина намерена одной из первых закупить вакцину от COVID-19, в частности фармкомпании AstraZeneca.

"Некоторые страны заявили о разных стадиях клинических исследований вакцины от коронавируса, в частности компания AstraZeneca заявила, что находится на последних стадиях испытаний. Некоторые страны начали делать предзаказы, Украина тоже присоединяется к этим процессам. Как только в мире появится вакцина, мы хотим, чтобы она у нас появилась одной из первых", - сказал он.

Теги: #карантин #регионы #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 03.07.2020
Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

10:33 02.07.2020
Минздрав ожидает принятия Радой законопроекта об штрафах за несоблюдение масочного режима

Минздрав ожидает принятия Радой законопроекта об штрафах за несоблюдение масочного режима

17:56 01.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

16:46 01.07.2020
ВСУ примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно

ВСУ примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно

14:29 01.07.2020
Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

12:15 01.07.2020
Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

11:29 01.07.2020
Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

11:25 01.07.2020
Минздрав Украины внедряет европейские подходы к интернатуре

Минздрав Украины внедряет европейские подходы к интернатуре

10:16 01.07.2020
Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

10:15 01.07.2020
Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине 876 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 27 новых жертв вируса

В результате обстрела российскими наемниками Зайцево погибла мирная жительница

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Премьер-министр Франции подал в отставку

В РФ 6,72 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 176 умерших

Памятник Назарбаеву открыт в столице Казахстана

Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

У мэра Коломыи выявили COVID-19

Волынская область усилила карантин в местах массового отдыха людей - ОГА

Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Николаеве утром произошло саморазведение Ингульского моста из-за ремонтных работ - мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА