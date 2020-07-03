События

10:25 03.07.2020

Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

2 мин читать
Правительство выделило 754 млн. грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в западных областях Украины

Кабинет министров Украины выделил 754 млн. грн для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в западных областях страны.

Согласно распоряжению №811 от 2 июля правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 754 млн. грн для осуществления первоочередных (неотложных) мероприятий, в том числе для: Закарпатской облгосадминистрации - 30 млн. грн; Ивано-Франковской облгосадминистрации - 480 млн. грн; Львовской облгосадминистрации - 10 млн. грн; Черновицкой облгосадминистрации - 30 млн. грн.

Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов выделено 122 млн. грн (для Государственного агентства водных ресурсов - 92 млн. грн и Государственного агентства лесных ресурсов - 30 млн. грн).

Министерству внутренних дел выделено 82 млн. грн (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 41 млн. грн, для Национальной гвардии - 22 млн. грн, для Национальной полиции - 19 млн. грн).

Также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистрациям за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату материальной денежной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего члена семьи и материальной денежной помощи пострадавшему населению для обеспечения надлежащих условий проживания в таких размерах: собственникам жилых домов, которые полностью разрушены - 300 тыс. грн на семью; семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривен на семью; семьям, жилые дома которых повреждены - 20 тыс. гривен на семью.

Согласно документу, распорядители (получатели) средств резервного фонда могут предусматривать в договорах о закупке товаров, работ и услуг предварительную оплату для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере до 50% их стоимости на срок не более трех месяцев.

Теги: #бюджет #наводнение #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 03.07.2020
Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

18:46 02.07.2020
Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

16:30 02.07.2020
Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого - источник

Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого - источник

19:16 01.07.2020
Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужна уже сейчас

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужна уже сейчас

15:44 01.07.2020
Красный крест поможет преодолеть последствия наводнения на Западе Украины - Стефанишина

Красный крест поможет преодолеть последствия наводнения на Западе Украины - Стефанишина

15:34 01.07.2020
Кабмин продлил ПСО на рынке газа для населения на месяц – до 1 августа

Кабмин продлил ПСО на рынке газа для населения на месяц – до 1 августа

15:11 01.07.2020
Правительство Украины выделило 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами госшахт

Правительство Украины выделило 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами госшахт

14:45 01.07.2020
Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

14:30 01.07.2020
Кабмин уволил четырех замов министра образования

Кабмин уволил четырех замов министра образования

14:29 01.07.2020
Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине 876 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 27 новых жертв вируса

В результате обстрела российскими наемниками Зайцево погибла мирная жительница

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Премьер-министр Франции подал в отставку

В РФ 6,72 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 176 умерших

Степанов: в 11 регионах страны усилены карантинные меры

Памятник Назарбаеву открыт в столице Казахстана

У мэра Коломыи выявили COVID-19

Волынская область усилила карантин в местах массового отдыха людей - ОГА

Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Николаеве утром произошло саморазведение Ингульского моста из-за ремонтных работ - мэр

За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА