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10:07 03.07.2020

У мэра Коломыи выявили COVID-19

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У мэра Коломыи выявили COVID-19

У мэра г.Коломыя (Ивано-Франковская область) Игоря Слюзара подтверждено заболевание коронавирусом.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", - написал мэр на странице в Фейсбуке в четверг.

Он добавил, что они с заместителем и семьями идут на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области за сутки 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 279 человек.

Теги: #мэр #коломыя #коронавирус
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