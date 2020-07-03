Волынская область усилила карантин в местах массового отдыха людей - ОГА

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении в Волынской области с 3 июля карантинных мер в местах массового отдыха людей, в частности у водоемов, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"Завтра, 3 июля 2020 года, в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе и Шацкий район, где кроме этого, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне. Так, на сегодняшний день по показателям область занимает 4-е место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.

Также среди основных дополнительных противоэпидемических мероприятий, которые приняли члены комиссии - проведение контролирующими органами проверок заведений на всей территории области, предоставляющих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и тому подобное.

"Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции", - добавили в ОГА.

Как сообщалось, в Волынской области подтвержден за сутки выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 39 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 725 человек.

Всего в Украине по состоянию на утро четверга, 2 июля, выявлено 889 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 505 выздоровели, сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.